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Espreso.tvОбществоУкраина получила от ОАЭ 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

Украина получила от ОАЭ 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19


фото: ОПУ
В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM / IgG и 200 тыс. защитных масок", - говорится в сообщении.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская на встрече с женой посла ОАЭ поблагодарила Абу-Даби за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине.

По ее словам, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья МОЗ Украины и распределят по регионам.

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