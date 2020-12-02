Украина получила от ОАЭ 100 тыс. экспресс-тестов на COVID-19

2 декабря, 2020, 21:40

В рамках договоренностей о медицинской помощи Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 и 200 тыс. защитных масок

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Украина получила от правительства ОАЭ 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 IgM / IgG и 200 тыс. защитных масок", - говорится в сообщении.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская на встрече с женой посла ОАЭ поблагодарила Абу-Даби за поддержку в преодолении пандемии COVID-19 в Украине.

По ее словам, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья МОЗ Украины и распределят по регионам.

Напомним, ранее Кабмин выделил средства на закупку препаратов "тоцилизубам" и "иммуноглобулин человека нормальный" для пациентов с тяжелым течением COVID-19.

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