Синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и гололедице 3 декабря

2 декабря, 2020, 13:26

В Украине 3 декабря температура воздуха будет колебаться от -4 °C до +6 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"3 декабря наш атмосферный фронт сдвинется настолько дальше на восток, насколько позволит антициклон", - отметила синоптик.

Снег и дожди ожидаются в восточных областях Украины, кое-где еще осадки завтра вероятны на севере, в центре и в Одесской области.

"Подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололедицы и гололеда", - отметила пани Диденко.

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На Западе и большей территории Юга, в Винницкой области будет преобладать сухая погода.

Ветер в Украине будет с юго-востока, порывистый.

Температура воздуха будет колебаться от -4 °C до +2 °C. На юге ожидается -2 °C...+6 °C.

"В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, но без каких-либо серьезных осадков. На дорогах гололедица", - отметила синоптик.

Ночью в столице до -2 ° C, днем до +2 °C.

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