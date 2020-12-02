2 декабря, 2020, 14:27

Кабинет министров утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта в Украине на 2020-2030 годы, которая позволит государству занять значительный сегмент мирового рынка технологий искусственного интеллекта, а также привлечь миллиарды инвестиций

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сегодня Украина имеет наибольшее количество компаний - разработчиков технологий искусственного интеллекта в Восточной Европе.

"Очень активно отрасль развивается, и сегодня для нас важно разработать понятную и для государства, и для частного сектора стратегию развития искусственного интеллекта в нашей стране", - сказал Федоров во время заседания.

Он отметил, что следующим шагом Министерства цифровой трансформации будет разработка и утверждение плана мероприятий и концепций.

Как отметил Федоров в своем Telegram, Концепция позволит государству занять значительный сегмент мирового рынка технологий искусственного интеллекта, привлечь миллиарды инвестиций, а также начать внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования, экономики, общественного управления, кибербезопасности и обороны. Кроме того, в ее рамках должно быть создано правовое поле для использования искусственного интеллекта в соответствии с международными стандартами.

Согласно докладной записке Кабинета министров к проекту распоряжения реализация Концепции предусмотрена в течение 2020-2030 годов.

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