Сенатор в Конгрессе США выступил с заявлением относительно Голодомора в Украине

2 декабря, 2020, 09:17

Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез в конгрессе США выступил с заявлением относительно Голодомора в Украине

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Присоединяюсь к народу Украины и американцам украинского происхождения в Нью-Джерси, которые поминают миллионы людей, погибших во время Голодомора. Почти через 90 лет после того, как Сталин намеренно устроил голод в Украине и закрыл границы страны, чтобы не дать голодающим украинцам бежать или получить продовольственную помощь, День памяти жертв Голодомора служит важным напоминанием о жестокости Советского Союза и стойкости украинцев", - говорится в заявлении.