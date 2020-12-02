Саммит "Большой двадцатки" в 2021 году состоится в Риме
2 декабря, 2020, 10:10
Саммит G20 состоится 30-31 октября 2021 года в столице Италии
Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.
"1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в" Большой двадцатке". Календарь включает проведение многочисленных встреч на уровне министров, к которым следует приобавить Саммит лидеров (G20) в Риме 30-31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
В основе логотипа саммита - Витрувианский человек Леонардо да Винчи, он является символом гуманизма и гармонии.
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