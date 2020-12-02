С 16 января все учреждения сферы обслуживания должны перейти на украинский язык, - языковой омбудсмен
Об этом уполномоченный Верховной Рады по вопросам защиты государственного языка Тарас Кремень напомнил в Facebook.
Согласно статье 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного все частные, государственные и коммунальные поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банка, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - уточнил кремень.
Языковой омбудсмен отметил, что в случае нарушения права граждан на получение информации и услуг на украинском языке следует обращаться в его ведомство.
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