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Россиянина, который причастен к кибератакам против банковской системы США, могут приговорить к 20 годам заключения

Россиянина Андрея Тюрина, причастного к кибератакам против банковской системы США, могут приговорить к 20 годам лишения свободы

Об этом сообщает Bloomberg, передает "Радио Свобода".

"Тюрин признал вину по нескольким пунктам обвинения, а именно в краже данных более 80 млн клиентов американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co и других организаций. Эти действия были частью преступной схемы на сотни миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В служебной записке, переданой 1 декабря окружному судьи Манхэттена Лори Тейлор Суэйн, правительство призвало осудить Тюрина на срок от 15 лет и 8 месяцев до 19 с половиной лет лишения свободы. Вердикт будет объявлен 3 декабря.

По данным следствия, Тюрин действовал совместно с другим россиянином, Гэри Шалоном, чтобы получить незаконный доступ к информации о клиентах 12 финансово-аналитических организаций, банков, других фирм, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. Сообщники использовали эти сведения для рассылки спама, рекламирующего различные акции с целью получения прибыли от их роста, заявляют следователи.

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