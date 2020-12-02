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Espreso.tvОбществоРоссия заявила о размещении ракетных комплексов С-300 на Курильских островах, за которые идет спор с Японией

Россия заявила о размещении ракетных комплексов С-300 на Курильских островах, за которые идет спор с Японией


фото: aa.com.tr
Российские вооруженные силы заявили о размещении комплексов противовоздушной обороны С-300 на Курильских островах, на которые претендует Япония

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа России.

Зенитные ракетные комплексы С-300В4 заступили на боевое дежурство на Курильских островах.

С-300В - серия советских/российских универсальных, многоканальных зенитных ракетных систем противовоздушной/противоракетной обороны фронтового звена сухопутных войск.

ЗРС C-300B4 относится к приоритетным образцам вооружения ПВО и обеспечивает поражение одновременно баллистических ракет и аэродинамических целей на расстоянии более 300 километров.

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