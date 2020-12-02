Рада запретила продавать несовершеннолетним электронные сигареты

2 декабря, 2020, 11:26

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №828-IX, который предусматривает запрет продажи детям электронных сигарет и жидкостей к ним

Принятие закона поддержали 309 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту документа продажа электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (6800-13 600 грн).

Эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было привлечено к административной ответственности за такие же нарушения, наказываются штрафом от восьмисот до одной тысячи четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (13 600-23 800 грн) с конфискацией предметов торговли.

Напомним, в первом чтении проект закона о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним был принят 29 сентября.

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