Рада в первом чтении приняла проект закона о легализации криптовалюты

2 декабря, 2020, 13:27

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона №3637 "О виртуальных активах"

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, среди его целей - упорядочение нормативно-правового регулирования для рынка виртуальных активов и их участников. Документ также предусматривает определение правового статуса виртуальных активов, а также устанавливает государственное регулирование и контроль на рынке виртуальных активов.

Отмечается, что центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, является Министерство цифровой трансформации.

В пояснительной записке также сказано, что принятие этого документа будет способствовать эффективному развитию рынка виртуальных активов и позволит украинским гражданам и предприятиям распоряжаться ими в соответствии с законодательством. Принятие законопроекта также будет способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины, в частности из-за повышения внутренних и иностранных инвесторов в результате введения цивилизованных и унифицированных правил обращения виртуальных активов.

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