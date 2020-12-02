Рада разрешила Оператору ГТС покупать газ на бирже

2 декабря, 2020, 13:34

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3176, который позволяет Оператору ГТС покупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах

Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона он позволяет Оператору ГТС закупать природный газ на товарной бирже для урегулирования негативного суточного баланса и для своих производственно-технических нужд.

Отмечено, что возможность закупки газа для балансирующих потребностей прописана в Кодексе ГТС с 2015 года, однако из-за ограничений закона "О государственных закупках" Оператор ГТС не мог выполнять условия кодекса.

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