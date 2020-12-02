Рада отсрочила запуск электронной системы для проведения концессионного конкурса до 2022 года

2 декабря, 2020, 12:15

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3961, которым откладывается запуск электронной системы для проведения концессионного конкурса в 1 января 2022 года

Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, документ предлагает перенести введение Электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных торгов с 1 октября 2020 года на 1 января 2022 года.

"На сегодняшний день в мире не существует аналогов таких электронных торговых систем, обеспечивающих проведение концессионных конкурсов, и отсутствует практика управления ими. С целью поиска оптимального технического решения по созданию ЭТС Минэкономики проводятся консультации с международными финансовыми организациями и продолжается поиск возможных вариантов реализации", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, учитывая потребность в существенных затратах времени и привлечения донорской помощи для исследования и технической реализации системы, учитывая обеспечение надлежащей защиты информации, возникает необходимость отсрочки положений закона, которые регулируют использование ЭТС.

Напомним, 29 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3961 об отсрочке запуска электронной системы для проведения концессионного конкурса до 1 января 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb