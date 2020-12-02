"Шахтер" повторил достижение "Ювентуса", "Баварии" и "Аякса" в Лиге чемпионов

2 декабря, 2020, 14:05

"Шахтер" стал пятым клубом в истории, которому удалось нанести испанскому "Реалу" два поражения на групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает Gracenote в twitter.

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, 1 декабря в Киеве, "Шахтер" обыграл "Реал" 2:0. В первом матче между командами в Мадриде победил также украинский клуб - со счетом 3:2.

Таким образом, "Шахтер" стал пятой командой в истории Лиги чемпионов, которой удавалось дважды победить "Реал" в групповом раунде.

Ранее это удавалось российскому ЦСКА (2018/2019), "Ювентусу" (2008/2009), немецкой "Баварии" (1999/2000) и нидерландскому "Аяксу" (1995/1996).

- Teams to win both group stage matches against Real Madrid in a single CL campaign



2020/21 - @FCShakhtar

2018/19 - CSKA Moskva

2008/09 - Juventus

1999/00 - FC Bayern München

1995/96 - Ajax #UCL - Gracenote Live (@GracenoteLive) December 1, 2020

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