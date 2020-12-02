"Шахтер" повторил достижение "Ювентуса", "Баварии" и "Аякса" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Gracenote в twitter.
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, 1 декабря в Киеве, "Шахтер" обыграл "Реал" 2:0. В первом матче между командами в Мадриде победил также украинский клуб - со счетом 3:2.
Таким образом, "Шахтер" стал пятой командой в истории Лиги чемпионов, которой удавалось дважды победить "Реал" в групповом раунде.
Ранее это удавалось российскому ЦСКА (2018/2019), "Ювентусу" (2008/2009), немецкой "Баварии" (1999/2000) и нидерландскому "Аяксу" (1995/1996).
- Teams to win both group stage matches against Real Madrid in a single CL campaign- Gracenote Live (@GracenoteLive) December 1, 2020
2020/21 - @FCShakhtar
2018/19 - CSKA Moskva
2008/09 - Juventus
1999/00 - FC Bayern München
1995/96 - Ajax #UCL
- 1 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о составляющих второй победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.
- Лучшим футболистом "Шахтера" в победном матче Лиги чемпионов против "Реала" признан 19-летний украинский голкипер Анатоли Трубин.
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