 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Шахтер" повторил достижение "Ювентуса", "Баварии" и "Аякса" в Лиге чемпионов

"Шахтер" повторил достижение "Ювентуса", "Баварии" и "Аякса" в Лиге чемпионов


фото: shakhtar.com
"Шахтер" стал пятым клубом в истории, которому удалось нанести испанскому "Реалу" два поражения на групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает Gracenote в twitter.

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, 1 декабря в Киеве, "Шахтер" обыграл "Реал" 2:0. В первом матче между командами в Мадриде победил также украинский клуб - со счетом 3:2.

Таким образом, "Шахтер" стал пятой командой в истории Лиги чемпионов, которой удавалось дважды победить "Реал" в групповом раунде.

Ранее это удавалось российскому ЦСКА (2018/2019), "Ювентусу" (2008/2009), немецкой "Баварии" (1999/2000) и нидерландскому "Аяксу" (1995/1996).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2020 среда

больше новостей

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать