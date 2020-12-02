"Откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом": Ткаченко об отмене карантина выходного дня

2 декабря, 2020, 22:51

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев на выходные посетить учреждения культуры и сферы креативных индустрий

Об этом он написал в Facebook.

"Карантин выходного больше не действует. А значит, ритейл, учреждения культуры и бизнес сферы креативных индустрий, руководствуясь ограничениями оранжевой зоны, снова могут работать в наиболее прибыльные для них время и сезон", - написал Ткаченко.

Он добавил, что с 5 декабря можно снова "посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре".

"Не откладывать спортзал на понедельник, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться. Сделайте паузу в поставках домой, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас ", - написал Ткаченко.

Он уверяет, что учреждения культуры придерживаются карантинных ограничений, поэтому их посещение вполне безопасно. Он призвал "билетом, кофе или абонементом" поддержать культурную сферу.

Напомним, что в Украине не планируют продолжать карантин выходного дня. В стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо