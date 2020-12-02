"Отдельно не считали": в "Феофании" рассказали о стоимости лечения Зеленского и Ермака от COVID-19
Об этом пишет Радио Свобода.
"Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе и президента Украины или главы Офиса президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может изменяться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", - сообщили изданию в больнице.
В то же время, отмечается отдельно подсчет стоимости лечения Зеленского и Ермака не проводился.
В больнице также отметили, что для обустройства рабочей зоны президенту Украины клиническая больница "Феофания" никаких средств не потратила.
"Помещение для лечения и работы президента Украины ... предусмотрены проектом здания", - отметили в "Феофании".
- Напомним, ранее главный врач "Феофании" Игорь Семенов сообщил, что в среднем сумма содержания президента Владимира Зеленского в Феофании составила 7,8 тыс. грн в день.
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