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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян "Спутником V"


фото: reuters
Российский президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса россиян препаратом "Спутник V"

Об этом он заявил на совещании по открытию медцентров Минобороны 2 декабря, передают российские СМИ.

Путин распорядился со следующей недели начать массовую вакцинацию жителей России от коронавируса препаратом "Спутник V".

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Так, первыми планируют вакцинировать врачей и учителей, которые входят в группу риска заражения коронавирусом.

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