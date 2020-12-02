Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян "Спутником V"

2 декабря, 2020, 18:03

Российский президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса россиян препаратом "Спутник V"

Об этом он заявил на совещании по открытию медцентров Минобороны 2 декабря, передают российские СМИ.

Путин распорядился со следующей недели начать массовую вакцинацию жителей России от коронавируса препаратом "Спутник V".

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Так, первыми планируют вакцинировать врачей и учителей, которые входят в группу риска заражения коронавирусом.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против COVID компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования.

Всемирная организация здравоохранения начала переговоры с правительством Великобритании о доступе к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренной перечень ВОЗ.

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