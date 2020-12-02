Прежде чем повышать цену на электроэнергию, надо провести аудит энергорынка, - экс-министр топлива и энергетики Продан

2 декабря, 2020, 22:03

В Украине необходимо провести аудит энергорынка, и только потом поднимать вопрос о повышении тарифов

Такую позицию высказал Юрий Продан, министр топлива и энергетики в 2007-2010 годах, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Первое, что необходимо сделать для того, чтобы определить, какая должна быть цена, - это провести аудит энергорынка. Во-вторых, надо ликвидировать тот беспорядок, который на сегодняшний день есть и в управлении топливно-энергетическим комплексом, и в регулировании", - убежден Продан.

Он выразил убеждение, что Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна проверить лицензиатов, в первую очередь генерирующие компании, "чтобы определить, кто сегодня работает в убыток, а кто на энергорынке имеет преимущества, которых не должен иметь: кто сегодня выторговывает воздухом и забирает эти деньги с энергорынка, которые потом будет платить население".

По словам бывшего министра топлива и энергетики, надо решить вопрос с зеленой энергетикой и убрать введенные льготы, в частности, "зеленой металлургии".

"Все эти шаги нужно осуществить, сделать, чтобы этот энергорынок был и прозрачным, и конкурентным, чтобы цена там была экономически обоснована, а уже после того поднимать вопрос, насколько поднимать цены, - но их поднимать нужно", - резюмировал Продан.