Прежде чем повышать цену на электроэнергию, надо провести аудит энергорынка, - экс-министр топлива и энергетики Продан
Такую позицию высказал Юрий Продан, министр топлива и энергетики в 2007-2010 годах, в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Первое, что необходимо сделать для того, чтобы определить, какая должна быть цена, - это провести аудит энергорынка. Во-вторых, надо ликвидировать тот беспорядок, который на сегодняшний день есть и в управлении топливно-энергетическим комплексом, и в регулировании", - убежден Продан.
Он выразил убеждение, что Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна проверить лицензиатов, в первую очередь генерирующие компании, "чтобы определить, кто сегодня работает в убыток, а кто на энергорынке имеет преимущества, которых не должен иметь: кто сегодня выторговывает воздухом и забирает эти деньги с энергорынка, которые потом будет платить население".
По словам бывшего министра топлива и энергетики, надо решить вопрос с зеленой энергетикой и убрать введенные льготы, в частности, "зеленой металлургии".
"Все эти шаги нужно осуществить, сделать, чтобы этот энергорынок был и прозрачным, и конкурентным, чтобы цена там была экономически обоснована, а уже после того поднимать вопрос, насколько поднимать цены, - но их поднимать нужно", - резюмировал Продан.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с декабря повысила тариф на передачу электроэнергии в 312,76 грн / МВт-ч с 240,23 грн / МВт-час.
- Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрия Бойко ранее прогнозировал , что правительство в течение текущей недели может принять решение об изменении тарифа на электроэнергию для населения в сторону повышения.