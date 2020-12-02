Претендент на бой с Усиком нанес тяжелую травму сопернику

2 декабря, 2020, 13:15

Британский тяжеловес Даниэль Дюбуа пропустит пять месяцев после досрочного поражения от соотечественника Джо Джойса

Об этом сообщает BoxingScene.

Дюбуа пропустит пять месяцев из-за последствий проигранного боя против Джойса. После поединка стало известно, что у 23-летнего боксера сломана орбитальная кость и поврежден нерв. Кроме этого, у британца зафиксировано кровотечение на сетчатке глаза. Когда отек спадет, станет ясно, понадобится ли Дюбуа операция.

Отмечается, что именно из-за травмы Даниэль Дюбуа был вынужден отказаться от дальнейшего продолжения боя против Джо Джойса в десятом раунде.

Дюбуа занимал второе место в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации) и претендовал на бой с украинцем Александром Усиком. Ожидается, что теперь его место займет Джойс.

Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца, Даниэля Дюбуа, и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику.

Джо Джойс заявил, что в 2021 году намерен провести бой за титул WBO против Александра Усика.

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