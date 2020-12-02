Попал под угольный комбайн: в Донецкой области погиб горняк

2 декабря, 2020, 15:45

На шахте "Добропольская" в Донецкой области погиб горняк

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователями установлено, что 2 декабря в 02:20 горнорабочий очистного забоя шахты во время работ попал под шток комбайна для получения угля.

Травмы оказались смертельными для 40-летнего мужчины.

Читайте также: В шахте в Донецкой области от удара током погиб горняк

Начато расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека.