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Попал под угольный комбайн: в Донецкой области погиб горняк


фото: reuters
На шахте "Добропольская" в Донецкой области погиб горняк

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователями установлено, что 2 декабря в 02:20 горнорабочий очистного забоя шахты во время работ попал под шток комбайна для получения угля.

Травмы оказались смертельными для 40-летнего мужчины.

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Начато расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека.

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