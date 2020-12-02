Попал под угольный комбайн: в Донецкой области погиб горняк
2 декабря, 2020, 15:45
На шахте "Добропольская" в Донецкой области погиб горняк
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следователями установлено, что 2 декабря в 02:20 горнорабочий очистного забоя шахты во время работ попал под шток комбайна для получения угля.
Травмы оказались смертельными для 40-летнего мужчины.
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Начато расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека.
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