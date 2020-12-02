План поступлений в общий фонд госбюджета в ноябре был перевыполнен на 6,2% - Минфин

2 декабря, 2020, 10:38

Поступления в общий фонд государственного бюджета в ноябре составили 85,5 млрд грн, что на 6,2% больше плана

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в ноябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 85,5 млрд грн, что на 6,2% больше запланированного в росписи.

Отмечается, что по платежам, взимание которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 53,3 млрд грн, что на 11,6% выше утвержденной нормы.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали налог на добавленную стоимость, в том числе за счет совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков, ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость - 6,3 млрд грн; рентная плата за пользование недрами - 1,4 млрд), налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров.

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 29,8 млрд грн, или на 2% больше месячной росписи.

"Впервые с начала текущего года нарастающим итогом выполнена роспись поступлений в общий фонд государственного бюджета. Так, за январь - ноябрь 2020 года при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или 3,3 млрд гривен", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что за январь - ноябрь этого года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

По информации Минфина, за январь - ноябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь - ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана).

Напомним, за январь - октябрь 2020 года государственный бюджет был сведен с дефицитом в 112 млрд грн.