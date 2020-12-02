Отечественная сеть супермаркетов активно открывает новые магазины

2 декабря, 2020, 19:15

С начала года открыто 111 новых магазинов, модернизированы еще 42 торговые точки

Одна из крупнейших отечественных сетей супермаркетов с начала года открыла 111 новых магазинов, модернизировала еще 42 торговые точки. Такую стратегию в компании объясняют просто. Во время пандемии коронавируса доходы падают, безработица растет. А потребность в безопасных, качественных продуктах по доступным ценам - никуда не исчезла.

"Для многих покупки в АТБ становятся возможностью, не тратя лишнего, не отказывать себе в любимых продуктах. АТБ доверяют уже более 4 миллионов украинцев по всей стране. И это оправдано, поскольку компания предлагает гарантированно свежие продукты по максимально доступной цене. Динамичное развитие торговой сети АТБ дает украинцам возможность получать качественные продукты и при этом экономить семейные бюджеты", - говорит управляющий магазином АТБ Евгений Горицкий.

Сеть присутствует уже в 302 населенных пунктах во всех регионах Украины. Это не только мегаполисы, крупные города, а и пригороды. Покупатели, кроме доступных цен, также отмечают удобство в выборе товаров и продуктов.

"В некоторых магазинах почему-то часто переставляют продукцию на полках. А я уже привыкла, захожу в магазин и знаю, где находится молочка, хлебная продукция и прочее. Во-первых, это очень экономит время. Во-вторых, так лучше изучаешь продукцию. Мне нравится АТБ, и цены здесь очень приемлемые", - делится впечатлениями покупатель Алиса.

Корпорация является не только дисциплинированным плательщиком налогов и сборов в бюджеты различных уровней, а выполняет еще и социальную функцию. В магазинах трудоустроены 64 000 украинцев.

"Это официальное трудоустройство, официальная заработная плата, которая проходит по всем инстанциям - платятся все налоги. В сети, конечно же, есть карьерный рост. После определенного срока отработки человек может карьерно развиваться. От администратора торгового зала до управляющего магазином. Это часто практикуется в связи с интенсивностью открытия новых магазинов", - рассказывает Евгений Горицкий.

В планах компании дальнейшее развитие - до конца года должны открыть еще 25 новых супермаркетов. А также обновить два десятка действующих.