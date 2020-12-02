ООН исключила медицинский каннабис из перечня самых опасных наркотиков в мире

Об этом сообщает The New York Times.

"Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса ", - сказал Альфредо Паскуаль, журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily перед голосованием.

Голосование Комиссии по наркотическим средствам, в состав которой входят 53 государств-членов, рассмотрело ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по переклассификации конопли и ее производных.

Эксперты заявляют, что одобрение рекомендации не будет иметь немедленных последствий для ослабления международного контроля, а правительства все еще будут иметь юрисдикцию в отношении классификации конопли. Но многие страны обращаются к международным конвенциям и признание ООН является символическим выигрышем для сторонников изменения политики в сфере наркотиков.

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