Олимпиада-2020: Япония назвала условие посещения Игр иностранцами

2 декабря, 2020, 12:21

Япония потребует от иностранных болельщиков, которые посетят Олимпиаду-2020, предоставлять негативные тесты на коронавирус

Об этом сообщает Reuters.

Япония планирует давать иностранцам разрешение на посещение Олимпийских игр в Токио без обязательной вакцинации или карантина.

В то же время болельщикам, которые приедут в страну, будет необходимо предоставить отрицательные результаты тестов на COVID-19 и загрузить мобильное приложение для отслеживания.

Сейчас иностранцам уже продано около 1 млн билетов на олимпийские соревнования.

Олимпийские игры в Токио, которые перенесли на год из-за пандемии, будут проходить с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В июле 2020 года стало известно, что МОК готов провести Олимпийские игры в Токио без зрителей.

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