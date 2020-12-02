Одна из моих команд потеряет очки, - Ребров о матче "Динамо" - "Ференцварош" в ЛЧ

2 декабря, 2020, 17:42

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что чувствует себя динамовцем

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Ребров признался, что сожалеет, что попал в одну группу с "Динамо" в Лиге чемпионов

"Конечно, я чувствую себя динамовцем. Поддерживаю эту команду, всегда слежу за ней, она для меня очень дорога. К сожалению, мы попали в одну группу. Для меня неприятно, что одна из наших команд, моих команд, должна терять очки. Хорошо , что мы сыграли вничью во втором туре. Последняя игра будет решающей, но для меня было просто попасть в группу, где играет "Динамо", - сказал Ребров.

После четырех туров "Барселона" занимает первое место в группе G, в активе испанцев 12 очков. Следом 9 баллами идет туринский "Ювентус". Третье-четвертое место делят "Ференцварош" и "Динамо", в которых по 1 пункту.

Матч 6-го тура группового этапа ЛЧ "Динамо" - "Ференцварош" состоится 8 декабря в Киеве.

Напомним, 24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0: 4 .

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