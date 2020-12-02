ОБСЕ обнаружила в ОРДО вне мест хранения 10 танков и 3 гаубицы

2 декабря, 2020, 09:05

Миссия ОБСЕ зафиксировала 10 танков оккупантов вне мест хранения отведенных сил в Донецкой области

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"За пределами выделенных мест хранения вооружения миссия зафиксировала 3 самоходные гаубицы и 10 танков на полигоне в неподконтрольном районе Донецкой области", - отметили в миссии.