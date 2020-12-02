Новая Зеландия объявила "чрезвычайную климатическую ситуацию"

2 декабря, 2020, 11:35

Одновременно с этим решением правительство постановило, что Новая Зеландия должна достичь "углеродной нейтральности" до 2025 года

Об этом сообщает The Guardian.

Правительство Новой Зеландии обнародовало соответствующее заявление в связи с заклюением Межправительственной группы экспертов по изменению климата о том, что глобальные выбросы должны резко сократиться, чтобы избежать потепления на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Этот шаг был сделан одновременно с объявлением правительства о том, что государственный сектор должен достичь "углеродной нейтральности" до 2025 года.

По словам премьер-министра страны от лейбористов Джасинды Ардерн, такие действия правительства являются "важным шагом вперед" на пути Новой Зеландии по снижению выбросов углерода к 2050 году.

Согласно данным отчета крупнейшим источником выбросов CO 2 в стране является автомобильный транспорт, но большая часть выбросов парниковых газов связана с сельским хозяйством.

Новая Зеландия стала 33-й страной, объявившей чрезвычайную климатическую ситуацию, вместе с Японией, Канадой, Францией, Великобританией и другими государствами.

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