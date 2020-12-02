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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" объяснила отсутствие нормы о тюремном заключении в законопроекте по электронному декларированию

Нардеп-"слуга" объяснила отсутствие нормы о тюремном заключении в законопроекте по электронному декларированию

Норма о тюремных сроках за недостоверное е-декларирование оказалась неэффективной

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в комментарии Радио Свобода.

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания - лишение свободы - по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы" - сказала Совгиря "Радио Свобода".

По ее словам, группа по урегулированию конституционного кризиса согласилась, что общественные работы - более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью".

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«Потому что ее планируется применять к так называемым топ-чиновникам. И для топ-чиновника, скажем так, очень болезненный, очень проблемный с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы", - добавила Совгиря.

Она отметила, что обсуждается идея, чтобы ограничивать свободу за недостоверное е-декларирование.

"Это несколько мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания", - подчеркнула депутат.

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