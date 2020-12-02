НАБУ завершило следствие по попытке подкупа главы САП Холодницкого

2 декабря, 2020, 12:49

Подозреваемым, которые пытались подкупить экс-руководителя САП Назара Холодницкого рекордной зафиксированной в Украине взяткой в $ 6 млн, передали материалы дела для ознакомления перед направлением их в суд

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Напомним, рекордную взятку в $ 6 млн трое подозреваемых пытались передать для прекращения производства по экс-министру экологии времен Януковича Злочевскому.

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"Расследование в отношении организатора преступления - экс-министра экологии и природных ресурсов (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины) выделено в отдельное производство в связи с его розыском", - пояснили в НАБУ.

Эпизод, в котором руководству НАБУ и САП предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал банком" (подконтрольным в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича), и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

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