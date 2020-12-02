Может, отложим законопроект о вакцинации для дальнейших консультаций, - Корниенко

2 декабря, 2020, 22:53

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Верховная Рада может отложить рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" (об особенностях вакцинации)

Об этом Корниенко сказал журналистам после заседания фракции, передает "Интерфакс-Украина".

"Посмотрим завтра. Но мнения разделились, скажем так, по этому законопроекту. Будем смотреть завтра: может, отложим его для дальнейших консультаций", - сказал он.

Политик также сообщил, что на заседании фракции присутствовал и заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который и представлял законопроект №4142.

Напомним, что по словам главы комитета ВР Михаила Радуцкого, законопроект №4142 предоставляет правительству право принимать решение о проведении дополнительных профилактических прививок населения при угрозе эпидемии инфекционной болезни. Также Кабмин должен определять перечень стран, пребывание в которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (чтобы посетить эту страну, гражданину Украины нужно сделать профилактическую прививку). Обязательная прививка требуется в двух случаях - для получения разрешения на посещение учебного заведения и для представителей некоторых профессий, которые могут распространять инфекционные болезни.