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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: Getty Images
Вчера, 1 декабря, были сыграны восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа А

"Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" (Австрия) 1:3

Голы: Миранчук, 79 (пен.) - Бериша, 28, 41, Адейеми, 81

"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия) 1:1

Голы: Феликс, 26 - Мюллер, 86 (пен.)

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания) 2:0

Голы: Дентинью, 57, Соломон, 83

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Интер" (Италия) 2:3

Голы: Плеа, 45+1, 76 - Дармиан, 17 Лукаку, 64, 73

группа С

"Порту" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:0

"Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) 2:1

Голы: Пайе, 55 (пен.), 75 (пен.) - Камара, 33

Группа D

"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:0

Гол: Джонс, 58

"Аталанта" (Италия) - "Мидтьюланн" (Дания) 1:1

Голы: Ромеро, 79 - Шольц, 13

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