Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
5-й тур
1 декабря
Группа А
"Локомотив" (Россия) - "Зальцбург" (Австрия) 1:3
Голы: Миранчук, 79 (пен.) - Бериша, 28, 41, Адейеми, 81
"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия) 1:1
Голы: Феликс, 26 - Мюллер, 86 (пен.)
Группа B
"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания) 2:0
Голы: Дентинью, 57, Соломон, 83
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Интер" (Италия) 2:3
Голы: Плеа, 45+1, 76 - Дармиан, 17 Лукаку, 64, 73
группа С
"Порту" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:0
"Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) 2:1
Голы: Пайе, 55 (пен.), 75 (пен.) - Камара, 33
Группа D
"Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:0
Гол: Джонс, 58
"Аталанта" (Италия) - "Мидтьюланн" (Дания) 1:1
Голы: Ромеро, 79 - Шольц, 13
- 1 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0.
- В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2:3.
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