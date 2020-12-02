 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: Getty Images
Сегодня, 2 декабря, будут сыграны восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа E

19:55 "Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 3"

22:00 "Севилья" (Испания) - "Челси" (Англия), прямая трансляция на Megogo

Группа F

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Зенит" (Россия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия), прямая трансляция на Megogo

Группа G

22:00 "Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на Megogo и телеканале "Футбол 1"

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Барселона" (Испания), прямая трансляция на Megogo

Группа H

19:55 "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Лейпциг" (Германия), прямая трансляция на Megogo телеканале "Футбол 1"

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать