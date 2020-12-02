Лига чемпионов: какие команды досрочно вышли в 1/8 финала

2 декабря, 2020, 07:29

После половины матчей 5-го тура Лиги чемпионов еще две команды гарантировали себе место в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 4-го тура в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", лондонский "Челси", испанские "Севилья" и "Барселона" и туринский "Ювентус". После матчей 5-го тура, которые состоялись во вторник, 1 декабря, к ним присоединились "Ливерпуль" и "Порту".

Перед последним туром "Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.