Курс валют: стоимость евро пересекла отметку 34 грн
2 декабря, 2020, 09:22
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 2 декабря 2020 года на отметке 28,56 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По состоянию на 1 декабря курс составлял 28,496 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 2 декабря установлен на уровне 34,21 грн/евро. По состоянию на 1 декабря курс составлял 34,15 грн/евро.
На наличном рынке 2 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,50, продают - по 28,58 грн.
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