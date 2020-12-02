Курс валют: стоимость евро пересекла отметку 34 грн

2 декабря, 2020, 09:22

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 2 декабря 2020 года на отметке 28,56 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 1 декабря курс составлял 28,496 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 2 декабря установлен на уровне 34,21 грн/евро. По состоянию на 1 декабря курс составлял 34,15 грн/евро.

На наличном рынке 2 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,50, продают - по 28,58 грн.

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