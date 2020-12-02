Крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине, - Федоров

Об этом сообщает правительственный портал.

"Мы уже сейчас создаем в Украине легальную и благоприятную среду для развития рынка виртуальных активов. Ведь это одна из новых миру индустрий, в которой Украина может стать мировым лидером. И я надеюсь, что уже в следующем году крипто-компании впервые смогут легально работать в Украине ", - заявил вице-премьер.

В министерстве обращают внимание, что принятие профильного законопроекта - исторический момент, ведь впервые в истории Украины блокчейн-бизнес будет иметь юридическое поле для своей деятельности и сможет зарегистрировать свою компанию в украинской юрисдикции.

В Минцифры указывают, что этот документ очень важен для крипто-отрасли, ведь формирует правовое поле рынке виртуальных активов (правовой статус, классификация, права собственности и другие ключевые юридические дефиниции) и адаптирует рекомендации FATF по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №3637 "О виртуальных активах".

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