Карантин выходного дня в Киеве не показал свою эффективность, - глава столичной Госпотребслужбы

2 декабря, 2020, 11:21

Карантин выходного дня не показал результатов в Киеве

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность в данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня, - ред.) нет никаких. С эпидемиологической точки зрения", - сказал он.

Он добавил, что такие ограничения эффективны, если нет роста заболеваемости.

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"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, которые подтверждают его эффективность", - отметил Рубан.