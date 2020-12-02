Кабмин одобрил привлечение 100 млн евро от Европейского инвестбанка на восстановление Донбасса

2 декабря, 2020, 16:03

Кабинет министров принял распоряжение о привлечении 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и восстановление"

Соответствующий проект распоряжения Кабмин одобрил на заседании, передает Еспресо.TV.

"Признать целесообразным привлечение средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и восстановление (Проект 3В)" в размере 100 млн евро", - говорится в тексте распоряжения.

Ответственность за составление соглашения, согласно документу, возложена на Министерство финансов и Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Кроме этого, правительство поддержало проект президентского указа о делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для заключения соответствующего соглашения.

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