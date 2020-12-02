Кабмин одобрил привлечение 100 млн евро от Европейского инвестбанка на восстановление Донбасса
Соответствующий проект распоряжения Кабмин одобрил на заседании, передает Еспресо.TV.
"Признать целесообразным привлечение средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и восстановление (Проект 3В)" в размере 100 млн евро", - говорится в тексте распоряжения.
Ответственность за составление соглашения, согласно документу, возложена на Министерство финансов и Государственное агентство автомобильных дорог Украины.
Кроме этого, правительство поддержало проект президентского указа о делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для заключения соответствующего соглашения.
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