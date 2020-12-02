Главой Ровенского областного совета стал Сергей Кондрачук с "Европейской Солидарности"

2 декабря, 2020, 17:40

Представитель партии "Европейская Солидарность", руководитель Секретариата Ровенской организации партии Сергей Кондрачук стал главой Ровенского областного совета

Сегодня на первой сессии облсовета восьмого созыва его кандидатуру поддержали 35 депутатов, пишет пресс-служба "ЕС".

На пленарном заседании новоизбранный глава принял присягу и поблагодарил всех за поддержку.

"Вчера Львовщина, а сегодня Ровенская область четко показали, что эти" зеленые "эксперименты над нашей страной, даст Бог, в конце остановятся, и мы будем двигаться в правильном направлении", - отметил Сергей Кондрачук.

Во времена президентства Петра Порошенко в течение 2015-2019 гг. Сергей Кондрачук возглавлял Здолбуновскую райгосадминистрацию.

Всего в Ровенском областном совете интересы жителей края будут представлять 14 депутатов от "ЕС" Светлана Богатырчук-Кривко, Виталий Гайдукевич, Александр Дехтярчук, Сергей Кокорский, Елена Корень, Сергей Кондрачук, Александр Набочук, Ярослава Острожчук, Владимир Петров, Александр Ященко, Екатерина Самардак Андрей Сорока, Андрей Усач, Василий Яницкий.

На местных выборов 25 октября партия "Европейская Солидарность" в Ровенской области получила первый результат - 21,88%.

22 ноября мэром Ровно был избран кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк.

Как известно, вчера представитель "Европейской Солидарности" Ирина Гримак была избрана главой Львовского областного совета.