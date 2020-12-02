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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира WBC Гвоздик решил возобновить карьеру

Экс-чемпион мира WBC Гвоздик решил возобновить карьеру


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик намекнул на возвращение на ринг

Об этом Гвоздик написал в Instagram.

Бывший обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик вспомнил, что два года назад стал чемпионом мира, и предположил, что вернется на ринг.

"2 года назад я стал чемпионом мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня задуматься: возможно, это еще не все?" - написал Гвоздик.

Гвоздик свой последний поединок провел в октябре 2019 года и проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации).

Летом 2020 года украинец объявил о завершении карьеры.

33-летний Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 18 поединков, в 17 одержал победы и потерпел одно поражение.

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