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Espreso.tvОбществоДвух украинок, которые везли в Украину бриллианты на 17 млн грн, задержали в "Борисполе"

Двух украинок, которые везли в Украину бриллианты на 17 млн грн, задержали в "Борисполе"

Служба безопасности Украины обнаружила партию бриллиантов в Международном аэропорту "Борисполь", которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой с одной стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли бриллианты. Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил.

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