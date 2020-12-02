Двух украинок, которые везли в Украину бриллианты на 17 млн грн, задержали в "Борисполе"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой с одной стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 млн грн", - говорится в сообщении.