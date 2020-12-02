До 10 кг за месяц: на Харьковщине полицейские разоблачили группировку, которая продавала наркотики через Интернет

2 декабря, 2020, 16:23

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность группировки, которая продавала наркотики и психотропные вещества в Сети

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Киберполиция установила, что к такой деятельности причастны 17 граждан. Организатор - 23-летний харьковчанин. Фигуранты создали собственный вебсайт и канал в мессенджере по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей методом" закладок ", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники закупали "оптовые" партии наркотических веществ, фасовали и перепродавали. Оборот продаж составлял от 5 до 10 кг в месяц.

Отмечается, что деньги от покупателей злоумышленники получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюту Bitcoin и обналичивали в пунктах обмена валют.

Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотиков.

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"В целом работники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъято 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы является особенно опасным психотропным веществом PVP, и пол килограмма каннабиса. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Также полицейские изъяли компьютеры, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Девяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 255 (Создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас четырем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.

Фото: npu.gov.ua

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