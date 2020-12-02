Дефицит Пенсионного фонда в январе-ноябре достиг более 18 млрд грн

2 декабря, 2020, 16:48

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за одиннадцать месяцев составили 416, 9 млрд грн, а расходы - 435, 3 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Согласно обнародованной инфографикой, доходы ПФУ за январь-ноябрь 2020 года составляли 416, 9 млрд грн. При этом расходы за этот период составили 435, 3 млрд грн. Таким образом, дефицит средств ПФУ за девять месяцев достиг 18, 4 млрд грн.

Отмечается, что собственные поступления ПФУ за девять месяцев составили 251 млрд грн, а еще 165, 9 млрд грн составили поступления в Пенсионный фонд из государственного бюджета.

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