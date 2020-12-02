Боссы "Реала" нашли замену Зидану после поражения "Шахтеру" в ЛЧ
2 декабря, 2020, 20:12
Руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность увольнения главного тренера Зинедина Зидана после поражения от "Шахтера" в 5 туре Лиги чемпионов
Об этом сообщает Marca .
Боссы "Реала" уже определился с кандидатами, которые смогут заменить Зидана на посту главного тренера. Речь идет о Почеттино и Рауле Гонсалесе.
Почеттино работал в Англии в течение семи лет, в 2019 году аргентинец вывел лондонский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0: 2). После этого был уволен.
43-летний Рауль провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.
- В октябре 2019-го Зидан заявил, что в будущем "Реал" должен возглавить знаменитый игрок клуба - Рауль.
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2: 0 .
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