Байден заявил, что планирует возобновить ядерное соглашение с Ираном

2 декабря, 2020, 12:01

Будущий президент США Джо Байден планирует возобновить ядерное соглашение с Ираном

Об этом он заявил в интервью New York Times, передает РБК-Украина.

Байден сообщил, что США готовы вернуться к ядерному соглашению и снять санкции, если Иран его станет придерживаться.

"Сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. При этом лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе - это разобраться с ядерной программой", - заявил Байден.

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Он добавил, что будущая администрация США планирует разрабатывать соглашения, которые могли бы укрепить действие ограничений по иранской ядерной и ракетной программам.

"И последнее, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.