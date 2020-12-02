Байден заявил, что планирует возобновить ядерное соглашение с Ираном
Об этом он заявил в интервью New York Times, передает РБК-Украина.
Байден сообщил, что США готовы вернуться к ядерному соглашению и снять санкции, если Иран его станет придерживаться.
"Сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. При этом лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе - это разобраться с ядерной программой", - заявил Байден.
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Он добавил, что будущая администрация США планирует разрабатывать соглашения, которые могли бы укрепить действие ограничений по иранской ядерной и ракетной программам.
"И последнее, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.
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