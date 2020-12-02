Азербайджан назначил дату победы в войне с Арменией Днем Победы

2 декабря, 2020, 12:18

10 ноября в Азербайджане отныне будут праздновать День Победы

Об этом говорится в указе, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 декабря 2020 года.

"В конце 80-х - начале 90-х годов ХХ века Армения открыто выдвигала территориальные претензии на исторические земли Азербайджана и начала военную агрессию против нашей страны. В то время Армения, воспользовавшись хаосом в Азербайджане, оккупировала 20% наших земель, и в результате политики этнических чисток, которую проводила Армения, более 1 млн азербайджанцев были высланы с родных земель", - говорится в документе.

В указе отмечается, что 30 лет мирных переговоров не привели к восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Смотрите также: Какие территории Нагорного Карабаха будет контролировать Армения, а какие - Азербайджан: составлена карта по условиям мирного соглашения

Азербайджанское руководство в указе отмечает, что начиная с 2019 года Армянское правительство сделало ряд провокационных заявлений и шагов, которые "целенаправленно нарушали мирный процесс".

"Таким образом, Армения в очередной раз продемонстрировала, что ее истинной целью является укрепление статус-кво и аннексия азербайджанских территорий", - отмечается в указе.

В указе перечисляются военные победы азербайджанской армии в течение 44-дневной военной кампании

"Победоносная азербайджанская армия захватила города Джабраил, Физули, Зангилан, Губадли, Шушу, которая занимает особое место в истории, культуре и сердце азербайджанского народа, корону Карабаха, Миндживан, Агбанд, поселение Бартаз Зангиланського района, поселения Хадрут Ходжавандського района. Освободила много сел, включая село Суговушан Тертерского района, села Ходжалы и Лачин, а также важные стратегические высоты в направлении Агдары, Муровдага и Зангилана".

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, с целью увековечения этой беспрецедентной победы, которая стала праздником могущества нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства: 1. Ежегодно торжественно праздновать 10 ноября как День Победы в Азербайджанской Республике", - говорится в документе.

Напомним, 25 ноября Азербайджан принял территорию Кельбаджарского района от Армении. Этот район официально не входил в состав НКАО во времена СССР, однако прилегал к территории Армении. В ходе наступления 1992 года Армения оккупировала эту территорию Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо