3 декабря Рада рассмотрит восстановление ответственности за ложь в декларациях, - Гончаренко
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня на совещании глав фракций с (главой ВР - ред.) Разумковым было принято такое решение - завтра на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие", - отметил Гончаренко.
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По его словам, его сегодня рассмотрит правоохранительный комитет Рады.
"Базой для него станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект", - добавил депутат.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
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