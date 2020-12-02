3 декабря Рада рассмотрит восстановление ответственности за ложь в декларациях, - Гончаренко

2 декабря, 2020, 15:23

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявляет, что 3 декабря Верховная Рада рассмотрит законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное э-декларирование

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня на совещании глав фракций с (главой ВР - ред.) Разумковым было принято такое решение - завтра на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие", - отметил Гончаренко.

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По его словам, его сегодня рассмотрит правоохранительный комитет Рады.

"Базой для него станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект", - добавил депутат.

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.