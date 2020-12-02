 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество3 декабря Рада рассмотрит восстановление ответственности за ложь в декларациях, - Гончаренко

3 декабря Рада рассмотрит восстановление ответственности за ложь в декларациях, - Гончаренко


фото: eurosolidarity.org
Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявляет, что 3 декабря Верховная Рада рассмотрит законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное э-декларирование

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня на совещании глав фракций с (главой ВР - ред.) Разумковым было принято такое решение - завтра на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие", - отметил Гончаренко.

Читайте также: Нардеп- "слуга" объяснила отсутствие нормы о заключении в законопроекте по э-декларированию

По его словам, его сегодня рассмотрит правоохранительный комитет Рады.

"Базой для него станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект", - добавил депутат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2020 среда

больше новостей

2 декабря, 2020 среда

1 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать