35% украинцев готовы платить за вакцину от СOVID-19, 40% не хотят вакцинироваться даже бесплатно, - опрос

2 декабря, 2020, 14:03

Согласно последнему опросу, 57% отказались бы от вакцины против коронавируса, при условии, если за нее необходимо заплатить

Об этом говорится в исследовании группы "Рейтинг", проведенном 28-30 ноября 2020 года.

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 28-30 ноября 2020 года, 45% опрошенных назвали меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом оптимальными.

Вместе с тем, 30% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими. За две недели несколько возросло количество тех, кто считает действия власти слишком мягкими.



В течение последних двух недель уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Только 34% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, 64% не согласны с этим.



В то же время поддержка внедрения «жесткого карантина» (локдауна) возросла с 36 до 42%, а количество противников уменьшилось с 61 до 55%. Аналогично возросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).



75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 25% - против этого. За последние две недели отношение украинцев к внедрению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось.



60% поддерживают введение штрафов для учреждений, работающих вопреки "карантину выходного дня", 37% - не поддерживают.



55% опрошенных ответили, что готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. 40% отметили, что не готовы вакцинироваться, даже при условии, что за вакцину заплатят из госбюджета. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

В исследовании отмечается, что сторонников бесплатной вакцинации от СOVID-19 больше среди лиц старшего возраста и жителей сел, а платной - среди молодежи и жителей Киева.

Опрос был проведен во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 28-30 ноября 2020 года

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