Звезда "Реала" отказался от трансфера в "Ювентус"
1 декабря, 2020, 16:45
Испанский хавбек мадридского "Реала" Иско отказался от трансфера в туринский "Ювентус"
Об этом сообщает CalcioMercato.
Руководство туринского "Ювентуса" хочет приобрести Иско в следующее трансферное окно. По информации источника, испанец хочет продолжить свою карьеру только в Англии и отказал итальянскому топ-клубу.
Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне хавбек провел всего 8 матчей в чемпионате Испании и в основном выходил на замену. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
Вместе с "королевским" клубом Иско четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
- 1 декабря стало известно, что "Реал" отказался от покупки французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе из-за финансового кризиса.
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