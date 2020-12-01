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Espreso.tvСпортЗвезда "Реала" отказался от трансфера в "Ювентус"

Звезда "Реала" отказался от трансфера в "Ювентус"


фото: Getty Images
Испанский хавбек мадридского "Реала" Иско отказался от трансфера в туринский "Ювентус"

Об этом сообщает CalcioMercato.

Руководство туринского "Ювентуса" хочет приобрести Иско в следующее трансферное окно. По информации источника, испанец хочет продолжить свою карьеру только в Англии и отказал итальянскому топ-клубу.

Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне хавбек провел всего 8 матчей в чемпионате Испании и в основном выходил на замену. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

Вместе с "королевским" клубом Иско четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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