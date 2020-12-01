Женская сборная Украины по футболу вышла в плей-офф квалификации Евро-2022

1 декабря, 2020, 22:14

Женская сборная Украины по футболу победила Черногорию и вышла в плей-офф квалификации Евро-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 2:1 в пользу украинок. На 5-й минуте Ольга Басанская реализовала пенальти. После этого прошла 1 минута и Ясна Джокович сравняла счет. Однако в конце встречи Надежда Кунина забила победный гол в матче.

Победа позволила сборной Украины занять второе место в группе и выйти в плей-офф квалификации Евро-2022. Матчи этой стадии запланированы на апрель 2021 года.

Квалификация Евро-2022

8 тур

Группа I

Украина - Черногория 2:1

Голы: Басанская, 5 (пен.), Кунина, 74 - Джокович, 6