Ждет весь мир: Президент WBC сделал громкое заявление о супербое Фьюри - Джошуа

1 декабря, 2020, 09:16

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация будет способствовать организации боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Тайсоном Фьюри и Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам президента WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана, обладатель титула организации Тайсон Фьюри не имеет обязательного претендента, поэтому для него путь к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Джошуа - открыто.

"Весь мир надеется увидеть эту схватку за абсолютное чемпионство. Фьюри - наша гордость. Все остальные пояса удерживает Джошуа, который является знаковой фигурой в мире спорта. Весь мир надеется увидеть их бой. Мы безусловно поддерживаем идею этого поединка. Мы в WBC готовы помочь в организации поединка, поскольку в Фьюри нет обязательного претендента на его титул ", - сказал Сулейман.

Джошуа владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). 12 декабря он встретится с болгарином Пулев.

Напомним, 11 ноября Тайсон Фьюри заявил, что третий бой против американца Деонтея Уайлдера не произойдет никогда .

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