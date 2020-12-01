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Espreso.tvОбществоЗа выходные в зоне ООС зафиксировано 163 нарушение перемирия, - ОБСЕ

За выходные в зоне ООС зафиксировано 163 нарушение перемирия, - ОБСЕ

В зоне ООС с вечера 27 ноября до 29 ноября СММ ОБСЕ зафиксировала 163 нарушения перемирия

Об этом говорится в отчете миссии .

В Донецкой области зафиксировали 76 нарушений, среди них - девять взрывов у Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов в районах к югу от Авдеевки.

На Луганщине зафиксировали 87 нарушений. Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы у Станицы Луганской.

После договоренности о перемирии, СММ зафиксировала 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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