За выходные в зоне ООС зафиксировано 163 нарушение перемирия, - ОБСЕ
1 декабря, 2020, 09:04
В зоне ООС с вечера 27 ноября до 29 ноября СММ ОБСЕ зафиксировала 163 нарушения перемирия
Об этом говорится в отчете миссии .
В Донецкой области зафиксировали 76 нарушений, среди них - девять взрывов у Донецкой фильтровальной станции и 25 взрывов в районах к югу от Авдеевки.
На Луганщине зафиксировали 87 нарушений. Все выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы у Станицы Луганской.
После договоренности о перемирии, СММ зафиксировала 2756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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